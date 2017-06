Manchester United, Mourinho a Morata: "Sei importante"

Il Manchester United ha trovato la sua nuova punta: è Alvaro Morata. Nei giorni scorsi la notizia dell'accordo tra i Red Devils (che hanno offerto 70 milioni di euro contro i 90 chiesti dal Real, probabile accordo a metà strada) e il giocatore grazie a una chiacchierata telefonica con Mourinho, oggi Marca ha rivelato cosa si sono detti spagnolo e portoghese. "Vieni qui, sarai importante" il concetto espresso da Mou, che non ha garantito il posto da titolare a Morata ma gli ha spiegato come lo inserirà nel suo scacchiere tattico, che lo United punta prima alla Premier League e poi alla Champions League: un grande progetto.



Parole che sono suonate come musica all'attaccante, desideroso di sentirsi al centro della squadra e non una riserva da inserire negli ultimi minuti come lo vedeva Zidane. Mourinho gli ha anche ricordato come il primo contratto da professionista firmato al Real Madrid da Morata era arrivato proprio quando il portoghese allenava i blancos, una specie di segno nel destino.



Lo stesso che proporrà, l'8 agosto in diretta esclusiva su Premium Sport, proprio la sfida tra nuova e vecchia squadra: Real Madrid-Manchester United di Supercoppa Europea.