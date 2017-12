Manchester United, Mkhitaryan: "Ibra, ora sai che c'è un altro Dio"

Prendere in giro Zlatan Ibrahimovic non è da tuttti, ma del resto l'anno scorso Henrikh Mkhitaryan poteva "permetterselo" perché è stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata del Manchester United in Europa League. Ora il trequartista armeno attraversa un momento difficile e Mourinho l'ha spesso rimproverato pubblicamente, ma a March Tv è tornato su un episodio dell'anno scorso.



"Tutti sanno che Ibrahimovic si paragona a una divinità - ha detto Mkhitaryan -, ma quando siamo atterrati a Rostov (per una gara di Europa League, n.d.r.) gli ho detto: ‘Ora vedrai chi è il vero Dio…’. C’erano molti armeni che urlavano il mio nome e allora Zlatan ha capito che esiste anche un altro Dio, io!". Non c'è dubbio: Mkhitaryan ha rischiato, ma evidentemente deve avere un rapporto schietto con Ibra. "Le persone non capiscono o non vogliono capire le sue battute", ha anche aggiunto l'armeno.