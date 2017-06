Manchester United, lutto Pogba: è morto il papà Fassou

Fassou Pogba, padre di Paul, è morto venerdì a 79 anni: da tempo combatteva contro una brutta malattia, la famiglia ha confermato la notizia a Le Parisien. Fassou aveva lasciato la Guinea a 30 anni per trasferirsi in Francia, dove ha avuto i tre figli: Paul, Florentin e Mathias (solo l'ex Juventus e attualmente al Manchester United ha scelto di giocare per la Francia).



Calciatore a "un livello più basso di quanto avrei voluto" è sempre stato il primo sponsor dei figli, tutti e tre diventati giocatori di calcio. L'ultima apparizione pubblica di Fassou Pogba risale all'Europeo dell'anno scorso, il padre - assieme ai due fratelli di Paul - era andato a tifare il figlio a Francia-Svizzera.