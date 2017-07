Manchester United, Lukaku arrestato a Los Angeles

Romelu Lukaku ha voluto esagerare: forse era così felice dell'imminente trasferimento al Manchester United che il 2 luglio, quasi una settimana fa, ha organizzato un mega-party a Los Angeles, nella casa che probabilmente ha affittato per le vacanze. Evidentemente non si è reso conto del rumore prodotto da se stesso e dagli invitati e quasi certamente dalla musica, perché, stando a quanto raccontato da Tmz, per ben sei volte la polizia ha provato ad avvertire il giocatore di abbassare il volume ma senza successo. Così ha finito per arrestarlo, come testimoniato da un documento, ma senza portarlo in commissariato. Una disavventura per l'attaccante belga, che se l'è cavata con una multa.