Manchester United, Lingard litiga con Fifa19: "Cambiatemi taglio di capelli"

Can you change my haircut now please had the same trim on your game for 99 years 🙃🙃🙃 @EASPORTSFIFA — Jesse Lingard (@JesseLingard) 14 agosto 2018

Manca oltre un mese all'uscita ufficiale (prevista il 25 settembre) di Fifa19 ma EaSports ha già rilasciato trailer e demo per consentire ai videogiocatori di farsi un'idea della nuova edizione della simulazione calcistica. Probabilmente Jesse Lingard si è accorto in questa maniera che il taglio di capelli della sua versione virtuale era, per l'ennesima volta, uguale agli altri anni così l'attaccante del Manchester United ha twittato: "Potete cambiarmi pettinatura? È la stessa da 99 anni...". E ancora: "Cambiate il valore del mio fisico a 99?". Chissà se verrà ascoltato...

IL VIDEO DI LINGARD IN FIFA 19