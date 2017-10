Manchester United, il medico avverte Ibra: "Non affrettare i tempi"

Zlatan Ibrahimovic scalpita: dopo l'infortunio al legamento crociato della scorsa stagione, lo svedese dovrebbe tornare ad allenarsi con la squadra a fine ottobre. Una risorsa fondamentale per José Mourinho che ha già spiegato come - senza Ibra - non riesca a far riposare Lukaku, unica altra punta di ruolo in rosa.



Ma il dottore che ha operato il ginocchio di Zlatan avverte: "Non ho dubbi sul suo pieno recupero ma solo se fatto con i tempi giusti. Tanto non credo che il Manchester United ne abbia bisogno così urgentemente. È molto forte ma suggerisco di non affrettare il ritorno e aspettare ancora un po': non sono pochi i giocatori che sono incappati in ricadute proprio per aver bruciato i tempi" le parole di Freddie Fu.



Il medico ha anche spiegato di "essere rimasto sorpreso dalle condizioni della sua gamba: a parte il legamento rotto, le altri parti del ginocchio sembrano quelle di un ragazzino di 15 anni".