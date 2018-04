Manchester United, il figlio di Mourinho entra nello staff

Nuovo acquisto per il Manchester United nonostante il mercato sia chiuso. I Red Devils accolgono infatti all'interno del loro staff Josè Mourinho Junior, 18 anni, detto Zuca, che affiancherà il padre come gli altri collaboratori del tecnico lusitano sulla panchina di Old Trafford.

Zuca, un passato da portiere nelle giovanili di Chelsea, Inter e Real Madrid, sembra dunque aver appeso i guantoni al chiodo per seguire in tutto e per tutto le orme del padre, che ha cominciato la carriera da allenatore proprio dopo aver compiuto i 18 anni, diventando assistente del Rio Ave. Il figlio dello Special One era già in panchina durante la gara contro lo Swansea, come dimostra una foto pubblicata sabato sul proprio profilo Twitter da Michael Carrick, ma ancora non è chiaro quale sia esattamente il suo ruolo all'interno dello staff del club.