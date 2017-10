Manchester United, Ibrahimovic: "Vincerò la Premier, se serve camminerò sull'acqua"

Zlatan Ibrahimovic scalda i motori ed è pronto a rientrare in campo dopo l'infortunio al ginocchio della scorsa stagione: "Nel momento in cui mi sono fatto male è stato più facile per me dire che sarei tornato perché per me è come una nuova sfida. Una sfida a tutti quello che dicevano che ero finito o troppo vecchio per tornare dal primo grave infortunio della mia carriera".



Lo svedese spiega la grande motivazione che lo spinge: "Mi sono dato uno scopo, capire dove posso arrivare con il mio corpo. E poi voglio vincere la Premier League: ciò che ho iniziato nella scorsa stagione lo finiremo in questa". Ibra sta al gioco dei social visto che da più parti è ormai conosciuto come "Dio del calcio" e chiama in causa un episodio religioso: "Non verrò fuori dal ko lamentandomi, lo farò a modo mio ripartendo da dove avevo lasciato. E, se sarà necessario, camminerò anche sull'acqua".