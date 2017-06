Manchester United, Ibrahimovic: "Secondo? Ero ancora al Milan"

Il secondo mezzo stop consecutivo del Manchester United non è andato giù a Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese al 94' ha segnato il rigore che ha dato l'1-1 ai Red Devils contro l'Everton e nel dopo gara si è scagliato contro i suoi compagni di squadra: "Sento molta pressione e responsabilità ma non posso vincere una partita da solo, sono un leone in mezzo a dei micetti".



Lo svedese ha poi parlato della situazione di classifica, che vede lo United quinto: "La nostra posizione non mente, siamo dove meritiamo di stare. Non ricordo neanche l'ultima volta in cui sono arrivato secondo... ero al Milan, la prima posizione degli ultimi. Per me è un fallimento, qualsiasi posizione dopo la prima è un fallimento".



Infine, sul futuro: "Non sono venuto qui per perdere tempo, non è come quando avevo 20 anni che ne avevo davanti tanti di carriera. Non ho preso ancora decisione, se l'avessi presa l'avrei già detto. Vediamo cosa succede".