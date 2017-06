Manchester United, Ibrahimovic rifiuta il rinnovo perché infortunato

In campo ce l'ha fatto vedere tantissime volte, ma ora Zlatan Ibrahimovic dimostra di essere un campione anche fuori dal rettangolo di gioco. Secondo quanto scrive il The Sun, infatti, l'attaccante svedese avrebbe deciso di rifiutare la ricca proposta di prolungamento del contratto presentatagli dal Manchester United perché infortunato.

Il grave infortunio al ginocchio destro terrà Ibra lontano dai campi di gioco molto a lungo e così l'ex Psg ha deciso di rifiutare la proposta del club di estendere il suo contratto coi Red Devils, in scadenza a fine stagione, secondo l'opzione prevista l'estate scorsa al momento della firma. Ad insistere per il rinnovo dello svedese era stato José Mourinho, che voleva premiarlo per la professionalità e l'ottima stagione disputata (28 i gol segnati) garantendogli uno stipendio da 13 milioni di sterline (circa 15 milioni di euro).

Ibrahimovic, scrive il The Sun, avrebbe declinato l'invitante offerta del club di Old Trafford per un motivo molto semplice: non ritiene giusto essere pagato, e tanto, mentre non può giocare e non può aiutare la sua squadra.