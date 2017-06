Manchester United, Ibrahimovic: "Potrei giocare fino a 50 anni"

La doppietta al West Bromwich Albion ha galvanizzato Zlatan Ibrahimovic dopo un inizio di stagione non certo esaltante. L'attaccante svedese del Manchester United, come riporta il Daily Mail, non ha alcuna intenzione di appendere le scarpette al chiodo a breve termine: "Ho 35 anni, ma mi sento ancora come un ragazzo di 20. Ho giocato in diversi campionati, ma mi sono sempre saputo adattare ad ogni stile di gioco. Quando sono venuto in Premier League sapevo che ogni partita sarebbe stata complessa, ma mi sono preparato a dovere".



Da qui l'ambizioso proposito: "Potrei giocare fino a 50 anni, sono come il vino rosso, più invecchia e più è buono". Parole tipiche di Ibrahimovic che non smette mai di celebrare se stesso.