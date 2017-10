Manchester United, Ibrahimovic potrebbe tornare il 2 dicembre contro l'Arsenal

Procede a gonfie vele il recupero di Zalatan Ibrahimovic dopo il grave infortunio dello scorso aprile (rottura del legamento crociato del ginocchio destro in Europa League contro l'Anderlecht). Secondo quanto scrive il Mirror, il rientro dell'attaccante svedese potrebbe avvenire entro la fine dell'anno, e più precisamente sul campo dell'Arsenal il prossimo 2 dicembre.



Lo svedese starebbe lavorando duramente e senza sosta per anticipare il ritorno, iniziamente previsto per gennaio-febbraio 2018. Questo nonostante l'avvertimento del medico che aveva operato la punta ("Suggerisco di non affrettare i tempi e aspettare ancora un po', non sono pochi i giocatori che sono incappati in ricadute proprio per aver bruciato i tempi"). Ibra evidentemente ha voluto fare di 'testa sua'.