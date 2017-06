Manchester United, Ibrahimovic: "In soli tre mesi ho conquistato l'Inghilterra"

Zlatan Ibrahimovic non ha dubbi in merito alla sua avventura al Manchester United. "Non ho obiettivi personali perché li ho già raggiunti: in soli tre mesi ho conquistato l'Inghilterra" dichiara la punta sul sito ufficiale dei Red Devils.



Lo svedese ha segnato 13 gol in Premier (18 in totale), a un passo dal capocannoniere Diego Costa, a quota 14: "Non sto inseguendo nessuno L'unica cosa che inseguo è la vittoria della Premier League, è questo il mio unico obiettivo".



Dopo un avvio difficile lo United è risalito in classifica: “Ho detto fin dall’inizio che prima o poi avremmo ingranato e avremmo fatto meglio. Era tutto in un clic, dovevamo cliccare come squadra, ne avevamo bisogno. Ora abbiamo una nostra identità ma credo che possiamo fare di più. Stiamo lavorando duramente per questo”.