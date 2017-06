Manchester United, Ibrahimovic compie 35 anni

Non sarà più protagonista cona la sua Svezia, ma ciò nonostante Zlatan Ibrahimovic resta uno dei migliori calciatori in attività e oggi festeggia il suo 35esimo compleanno. Malmoe, Ajax, Juventus, Inter, Milan, Paris Saint Germain e, ora, il Manchester United hanno potuto gustarsi da vicino i suoi gol e le sue giocate due fuoriclasse. Il suo palmares parla per lui: 2 Eredivisie, 1 Coppa d'Olanda, 1 Supercoppa d'Olanda, 4 Scudetti, 3 Supercoppe italiane, 1 Liga, 2 Supercoppe di Spagna, 4 Ligue 1, 2 Coppe di Francia, 3 Coppe di Lega francese, 3 Supercoppe di Francia, 1 Community Shield, 1 Supercoppa Europea, 1 Mondiale per club, per un totale di 29 trofei vinti, impreziositi da più di 400 reti segnate in carriera.



I numeri non mentono: Ibra è uno dei simboli del calcio degli anni 2000 e, proprio per questo, è difficile spiegare come mai non sia riuscito a vincere la Champions League. Niente da fare anche per il Pallone d'Oro, ma del resto, con Messi e Ronaldo, la concorrenza era decisamente agguerrita. In un modo o nell'altro, però, lo svedese è sempre riuscito a trovare il modo di stupire tutti: i tifosi dello United se lo augurano e gli chiedono di riportare i Red Devils al trionfo in Premier League. Al momento, in Inghilterra, le cose non vanno benissimo, ma, come detto, con Ibrahimovic, non vanno esclusi ribaltoni. Il regalo più bello, per i suoi 35 anni, potrebbe, dunque, essere proprio la conquista del suo trentesimo trofeo e state certi che farà di tutto per riuscirci. Tanti auguri Zlatan.