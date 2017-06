Manchester United, Ibra: "Non mi ritiro e tornerò più forte"

Zlatan Ibrahimovic torna a parlare dopo il grave infortunio ai legamenti rimediato in Europa Legue contro l'Anderlecht e lo fa alla sua maniera: "Prima di tutto, grazie per il vostro sostegno e il vostro amore - si legge nel post dello svedese del Manchester United su Instagram -. Il fatto che starò lontano dal calcio per un po' non è una novità. Affronterò questo infortunio come chiunque altro e tornerò più forte".



Ibra prosegue: "Tempo fa ho giocato con una sola gamba (forse riferimento all'infortunio al tendine rotuleo sinistro del 2008 quando era all'Inter, ndr) e quindi non ci saranno problemi. Una cosa è sicura: deciderò io quando sarà il tempo di fermarmi e nessun'altro. Lasciare ora non è un'opzione, ci vediamo presto".

IL POST SU INSTAGRAM