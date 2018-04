Manchester United, Herrera sputa sullo stemma del Manchester City

Ander Herrera finisce nella bufera in Inghilterra: le immagini hanno ripreso il centrocampista del Manchester United sputare sullo stemma dei cugini del Manchester City rientrando nel tunnel degli spogliatoi all'intervallo del derby di sabato scorso. Il tempismo dello sputo sembra non lasciare dubbi ma fonti dei Red Devils fanno sapere che non c'è stata premeditazione e lo stesso centrocampista, rivedendo il filmato, ha parlato di pura casualità . La Football Association non indagherà sull'accaduto, Herrera su Instagram ha fatto sapere "Combatterò sempre per lo stemma del mio club ma rispetto anche quelli degli altri club".