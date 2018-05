Manchester United, Ferguson sarebbe uscito dal coma

Dall'Inghilterra arrivano buone notizie relative alla salute di Alex Ferguson, operato alla testa tre giorni fa per un'emorragia al cervello: secondo il The Sun, che cita amici dell'ex allenatore del Manchester United, il 76enne sarebbe stato svegliato dal coma indotto e avrebbe parlato con i familiari chiedendo lumi sulle proprie condizioni fisiche. Tuttavia la famiglia e i Red Devils, in ossequio alla richiesta di rispettare la privacy, non hanno ancora confermato queste voci.



Un amico ha confidato al tabloid che "la prognosi è buona, c'è cauto ottimismo tra i medici sulla sua guarigione e le persone del mondo del calcio più vicine a Ferguson sono costantemente aggiornate". Il Manchester United ha promesso di vincere la finale di FA Cup del 19 maggio contro il Chelsea per dedicare il trofeo a Sir Alex.