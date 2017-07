Manchester United, Ferguson: "Raiola sacco di m..."

Sir Alex Ferguson non ricopre nessun ruolo ufficiale al Manchester United anche se, come è ovvio, dopo 27 anni in panchina continua a frequentare stabilmente Old Trafford. In ogni caso il rischio di incidente diplomatico dopo le sue ultime parole su Mino Raiola non si corre: di certo fanno e faranno rumore, sebbene già in passato l'ex manager si fosse già espresso con termini duri sull'agente di Paul Pogba.



Durante una conferenza organizzata dall'ex giocatore di rugby Brian Mujati a febbraio, a Ferguson fu chiesto come mai non avesse trattenuto a Manchester un talento come Pogba. E Sir Alex ha risposto così: "Pogba? Semplice. Aveva un cattivo agente. Un sacco di m...". All'offesa è poi seguita la spiegazione: "Sapevamo che Paul Pogba fosse un buon giocatore e che sarebbe diventato un gran giocatore. Gli mettemmo sul tavolo un buon contratto...".



A quel punto il video diffuso solo oggi, a quattro mesi di distanza da quella conferenza, si interrompe. Ma ormai l'insulto a Raiola è di dominio pubblico. E quelle parole sono state pronunciate quando Pogba era già tornato giocatore del Manchester United quattro anni dopo quell'estate del 2012, quando andò alla Juve, di fatto, a parametro zero.