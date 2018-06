Manchester United, Fellaini rinnova: non andrà al Milan

Marouane Fellaini non vestirà sicuramente la maglia del Milan nella prossima stagione. Il centrocampista belga, accostato più volte al club di via Aldo Rossi, ha rinnovato con il Manchester United per altre due stagioni (fino al 2020) con opzione sulla terza.



Il 30enne ha commentato così su twitter il prolungamento contrattuale: "Sono felice di proseguire il mio percorso al Manchester United. Ho preso questa decisione perché qui sono molto contento. Penso che questa squadra con José (Mourinho ndr) abbia ancora tanto da conquistare. Voglio ringraziare il mister per la fiducia che mi ha sempre dimostrato".

I am pleased to be continuing my journey as a Manchester United player. I made this decision because I am very happy here. Also, I feel like this team, under Jose, still has a lot we want to achieve. I would like to say a special thank you to Jose for the faith he has always..