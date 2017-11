Manchester United, Fellaini fa causa alla New Balance

Tempi roventi tra le star del calcio e le grandi aziende di abbigliamento sportivo. Dopo le indiscrezioni sui problemi di Dybala, dall'Inghilterra arriva la notizia della causa milionaria intrapresa da Marouane Fellaini contro la New Balance: tutta colpa, a quanto pare, delle scarpe, che gli avrebbero procurato dolore ai piedi "influendo negativamente sul suo rendimento".



Stando a quanto trapela dall'Inghilterra il centrocampista del Manchester United avrebbe sottoscritto un accordo con lo sponsor nel 2012 e ora chiede 2,1 milioni di sterline come risarcimento danni. Secondo il giocatore le scarpe andavano ammorbidite e allargate prima dell'utilizzo, la New Balance si è difesa spiegando che Fellaini avrebbe definito "perfette" le calzature ordinandone dodici paia.