Manchester United, duro faccia a faccia Pogba-Mourinho

La situazione in casa Manchester United rimane tesa, l'argomento è sempre lo stesso degli ultimi giorni: il rapporto ai minimi storici tra Paul Pogba e José Mourinho. Il Sun, citando una fonte dello spogliatoio Red Devils, ha riportato un colloquio esplosivo avuto dai due in merito alle parole pronunciate dal francese dopo la partita con il Leicester ("Qui non sono felice ma non dico altro, se no mi multano").



"Se vuoi nuovamente lasciare Manchester, devi solo chiedermi di lasciarti partire. E se hai qualche problema, parlane con me faccia a faccia: non ai media" ha attaccato il portoghese, trovando la fredda risposta di Pogba: "Se vuoi parlarmi, chiama il mio agente (Raiola, ndr)".



Il calciomercato inglese ha già chiuso i battenti, quello spagnolo è aperto fino al 31 agosto: il centrocampista vorrebbe trasferirsi al Barcellona e, secondo il Daily Mail, avrebbe trovato un accordo per un quinquennale da oltre 20 milioni di euro a stagione ma l'affare dovrebbe rimanere sulla carta, vista l'impossibilità dei Red Devils di trovare un rinforzo adeguato prima di gennaio.