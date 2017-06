Manchester United: "7-1 alla Roma dieci anni fa". Ed è polemica

Ten years ago today... pic.twitter.com/U9QiXn5atL — Manchester United (@ManUtd) 10 aprile 2017

"Oggi, dieci anni fa". A Manchester, sponda United, si sono svegliati di buon umore, ricordando quanto accadde il 10 aprile del 2007. Ritorno dei quarti di finale di Champions, i Red Devils ribaltano la sconfitta subita all'Olimpico e travolgono 7-1 la Roma: nel post pubblicato su Twitter c'è la foto del tabellone che immortala il risultato. "Cosa vi ricordate di quella notte incredibile all'Old Trafford?", chiede il club ai suoi tifosi. Le risposte non sono tutte piacevoli.



A Roma, inteso come club, non fanno polemica, anche se quel giorno sulla panchina giallorossa c'era Luciano Spalletti, lo stesso allenatore di oggi. Del resto nel post lo United non menziona mai la squadra avversaria. Il punto è che oggi i Red Devils non sono più quelli di dieci anni fa e c'è, tra i propri tifosi, chi glielo ricorda: "Oggi finirebbe 6-6", "La Roma? Le ha appena prese dal Lione. Provateci col Chelsea...". Stizzite anche le risposte, in italiano, di alcuni sostenitori giallorossi: "Provinciali", è l'accusa rivolta. Ma c'è anche chi insulta...