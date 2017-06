Manchester United, 69mila euro di visto per i tifosi

Il beau geste non è da tutti. Certo, avere il fatturato del Manchester United aiuta, ma la promessa fatta ai tifosi resta un bellissimo regalo al di là delle possibilità economiche del club: ai 500 sostenitori dei Red Devils che hanno scelto di sobbarcarsi la lunghissima trasferta a Rostov, il club pagherà il visto necessario per recarsi in Russia.



Parliamo di una spesa complessiva di 69.250 euro, visto che ogni visto costa circa 138,5 euro: sarebbe stata una bella mazzata per chi ha giò dovuto acquistare il biglietto della partita in programma giovedì 9 marzo e ovviamente il biglietto aereo che dovrà portarlo dall'altro lato dell'Europa, a 6.800 chilometri di distanza.



Dopo il trionfo in campo nella coppa di Lega, il Manchester United adotta un'altra strategia vincente per tenere legato a sé il proprio pubblico. Resta l'ultima sfida da vincere: tenere anche a bada i tifosi più esagitati, anche perché quelli del Rostov sono tra i più scatenati d'Europa...