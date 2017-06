Manchester City, vince Guardiola: ecco le scuse di Yaya Touré

Pep Guardiola era stato molto chiaro: "O Yaya si scusa, o non giocherà più con il Manchester City". Dopo qualche settimana di silenzio, intervallata solo da qualche dichiarazione (non proprio morbida) del procuratore, l'ivoriano ha chinato la testa e ammesso pubblicamente di avere sbagliato: "Vorrei scusarmi a nome mio e di tutti coloro che mi rappresentano per le incomprensioni del passato con lo staff manageriale e con tutte le persone che lavorano nel club - scrive Touré su Facebook -. Sono immensamente orgoglioso di aver avuto un ruolo importante nella storia del club e voglio aiutare questa società ad avere ancora nuovi successi. Vorrei ringraziare tutti i fan per i loro messaggi in questo periodo difficile. Questo significa molto per me e per la mia famiglia".



Guardiola ha apprezzato: "E' una buona notizia per il Manchester City. Gli ho parlato è tutto a posto, ci sarà utile".