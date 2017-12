Manchester City, prese a calci Sterling: quattro mesi di carcere

Un uomo è stato condannato a quattro mesi di pena detentiva per aver colpito e rivolto insulti a sfondo razziale contro Raheem Sterling fuori dal campo di allenamento del club.



Karl Anderson, 29 anni, si è dichiarato colpevole in un tribunale di Manchester, il fatto era avvenuto sabato scorso. L'uomo aveva preso a calci il calciatore del Manchester City, gridandogli contro insulti razziali, appena era arrivato all'Etihad Stadium. L'episodio non aveva comunque turbato più di tanto Sterling, che poche ore era andato a segno due volte nella vittoria per 4-1 del City sul Tottenham in Premier League.



Il City non ha ancora commentato l'episodio mentre Paul Walker, capo detective della Greater Manchester Police, ha detto: "Il razzismo non sarà tollerato e non ha posto in una società civile. Questo arresto dimostra che noi prendiamo ogni denuncia con serietà".