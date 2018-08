Manchester City, infortunio al ginocchio per De Bruyne: fuori 3 mesi

Il Manchester City, con un comunicato ufficiale, ha confermato le indiscrezioni di Ferragosto, quando i media inglesi avevano pronosticato un'assenza di tre mesi per Kevin De Bruyne, infortunatosi al ginocchio destro in allenamento. Il belga era uscito dal campo in stampelle, gli esami hanno confermato una lesione al legamento collaterale laterale per cui non servirà un'operazione ma che lo costringeranno ad almeno 90 giorni di stop.

We can confirm @DeBruyneKev has suffered a lateral collateral ligament (LCL) lesion in his right knee.



No surgery is required, and the midfielder is expected to be out for around three months.



Get well soon, KDB! #mancity pic.twitter.com/hozcvnF8BX