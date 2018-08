Manchester City, infortunio al ginocchio per De Bruyne

Dall'Inghilterra arrivano notizie preoccupanti per il Manchester City e Pep Guardiola: Kevin De Bruyne si è fatto male ad un ginocchio durante l'allenamento odierno, non ci sono conferme ufficiali ma è stato visto uscire dal campo in stampelle e c'è il timore che siano coinvolti i legamenti e questo causerebbe un'assenza del belga per un periodo non inferiore ai due mesi.



Come riporta il Sun, il timore è che sia un replay di ciò che era accaduto nel 2016 contro l'Everton: De Bruyne si infortunò ai legamenti del ginocchio saltando oltre due mesi di impegni. L'ex Chelsea, ancora non al meglio della forma visto che è rientrato da poco in squadra dopo i Mondiali, era partito dalla panchina nel match contro l'Arsenal e aveva saltato la Community Shield.