Manchester City in finale di Coppa di Lega

Un pizzico di brivido sull'ultimo cross, per quanto sballato, Pep Guardiola l'avrà avuto. Il Manchester City poteva vivere una notte tranquilla e far godere il suo allenatore della gioia per la prima finale di coppa conquistata in Inghilterra, invece un momento di batticuore c'è stato. Perché il Bristol City, quinto in Championship, la Serie B inglese, ha lottato fino all'ultimo pallone e al 94' ha provato a imbastire l'azione della grande impresa. Non ce l'ha fatta, ma è uscita tra gli applausi del proprio pubblico, nonostante la sconfitta.



Forte del 2-1 dell'andata, il Manchester City si presenta comunque con moltissimi titolari in campo e il Bristol gli crea problemi anche se a cavallo dei due tempi subisce due gol che rischiano di tramortirlo: il primo lo segna Sané (43'), il secondo Aguero (49'). Pack, con un gran colpo di testa, riapre la partita al 64' e non è solo un modo di dire, perché i padroni di casa si rimettono davvero in corsa anche se il 2-2 di Flint arriva al 93'. Il tempo per buttarsi all'attacco a testa bassa, a caccia dei supplementari (qui i gol segnati fuori casa non valgono) e subire il contropiede che porta al 3-2 di De Bruyne al 95'. Applausi, comunque. Anche al City, ovviamente, che va in finale di Coppa di Lega e aspetta la vincente tra Chelsea e Arsenal.