Manchester City, Guardiola: "Sono sicuro, un grande club mi avrebbe licenziato"

''Le aspettative erano alte per quello che avevo fatto in passato. Nella mia situazione, in un grande club, mi avrebbero licenziato. Sono sicuro. Proverò a fare meglio l'anno prossimo''. Pep Guardiola, in un'intervista a Marca, fa autocritica stilando il bilancio del suo primo anno in Premier league, alla guida del Manchester City, un'annata avara di soddisfazioni considerato che i Citizens sono stati eliminati dalla Champions, dalla FA Cup e sono lontani dal primo posto occupato dal Chelsea (già campione).



Il tecnico catalano quindi aggiunge: ''in un grande club se non vinci in sei mesi sei fuori. In società come il Bayern o il Barcellona l'imperativo è vincere, non ti danno una seconda opportunità. Qui invece me l'hanno data e proverò a sfruttarla''.



Guardiola si sofferma infine sul mercato e in particolare su James Rodriguez, possibile acquisto dello United: "Non ho dubbi sulle sue qualità. Nel Real non gioca perché i suoi compagni sono molto bravi. Tutti i migliori giocatori del mondo possono giocare in qualsiasi campionato, dipenderà dalla sua squadra e dai suoi compagni''.