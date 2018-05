Manchester City, Guardiola rinnova fino al 2021

Habemus. Tradotto in latino, il post delsembrerebbe l'annuncio del nuovo Papa. In realtà è quello vecchio: il club inglese comunica semplicemente al mondo dei social il rinnovo del contratto di Pep: l'accordo precedente scadeva nel 2019, ne ha firmato uno fino al 2021 che a quanto pare gli aumenta l'ingaggio del 33%.Stando a quanto pubblicato dai media britannici, infatti,, quasi 23 milioni di euro all'anno. Aver dominato la Premier League al suo secondo anno deve aver convinto i dirigenti a proseguire il lavoro con il tecnico catalano, magari cercando l'assalto alla Champions già l'anno prossimo, dopo l'eliminazione ai quarti ad opera del Liverpool in questa stagione.Certo, serviranno altri rinforzi nonostante i tantissimi soldi già spesi nelle ultime estati, ma a quanto pare sarà un mercato al ribasso: "Prenderemo uno o due giocatori e basta. Quest’anno non possiamo investire molto, magari la gente non ci crederà ma è così.", ha spiegato Guardiola.