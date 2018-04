Manchester City, Guardiola: "Raiola mi ha offerto Mkhitaryan e Pogba"

"Pep Guardiola come persona è zero. È un vigliacco, un cane, il classico prete" aveva detto qualche giorno fa Mino Raiola in un'intervista al magazine olandese Quote e oggi il tecnico spagnolo del Manchester City ha risposto all'agente di Zlatan Ibrahimovic.

Guardiola ha dapprima scelto la via dell'ironia ("Deve essere più rispettoso nei confronti dei cani" - ha detto nella conferenza stampa della vigilia del derby con il Manchester United che può consegnare ai Citizens il titolo di campioni d'Inghilterra con cinque giornate d'anticipo), ma poi è andato all'attacco, rivelando alcuni retroscena di mercato riguardanti lo stesso Mino Raiola e due dei suoi assistiti: "Questa persona due mesi fa mi ha offerto Henrikh Mkhitaryan e Paul Pogba perché venissero a giocare con noi. Sì, esatto, due mesi fa, perché mi ha chiesto se Pogba e Mkhitaryan volessero giocare per noi? Per il Manchester City? Non sono quel tipo di persona che deve proteggere i suoi giocatori, non mi può portare i suoi giocatori come un cane”.

Le controrepliche

Poco dopo le parole di Guardiola, ecco la doppia smentita, sia di Raiola, sia di Paul Pogba, che ha risposto al tecnico ex Barcellona postando su Twitter un eloquente: "Say what?" a corredo di un'immagine in cui si porta la mano sull'orecchio. L'agente italo-olandese ha parlato invece con la BBC, smentendo anche lui la versione di Pep: "Mai parlato a Guardiola. Non avrei mai parlato con lui di giocatori, ma solo col City, che è un grande club con un grande manager".