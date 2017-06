Manchester City, Guardiola: "Non possiamo pensare a grandi obiettivi"

Dopo la sconfitta contro il Liverpool, il Manchester City è scivolato a 10 punti di distanza dalla capolista Chelsea. Pep Guardiola non nasconde la delusione: "Adesso bisogna concentrarsi e lavorare perché al momento non possiamo pensare ai grandi obiettivi. L'unica cosa che possiamo fare è ragionare partita dopo partita, non pensando a grandi cose".



Il tecnico spagnolo, allora, prova a guardare avanti: "Ci dobbiamo svegliare, abbiamo subito un'altra partita. Ora bisogna concentrarsi e lavorare". Il City ha perso 4 volte nelle prime 19 partite, in questo aspetto è il peggiore score delle prime sei di Premier League.