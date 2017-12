Manchester City, Guardiola: "Mou parla sempre di arbitri. Siamo una squadra onesta"

Pep Guardiola risponde a Josè Mourinho. Il tecnico portoghese al termine della sconfitta per 2-1 nel derby di Manchester si è lamentato per la direzione di gara da parte dell'arbitro Michael Oliver e secondo quanto riferisce Cadena Ser ha scatenato una bagarre negli spogliatoi.



"La scorsa stagione è accaduto lo stesso: abbiamo vinto qui e lui anche in quel caso ha parlato dell'arbitro" la secca replica dell'allenatore dei Citizens. Guardiola ha poi voluto rispedire al mittente le insinuazioni sull'atteggiamento dei suoi giocatori, accusati alla vigilia dal collega di gettarsi a terra con un soffio di vento: "Non è vero. Siamo una squadra onesta. Siamo venuti qui per giocare e l'abbiamo fatto in maniera fantastica, per questo sono molto soddisfatto".



Il tecnico nellos contro lo United ha visto messi in partica i suoi dettami di gioco: "Abbiamo dimostrato che questo tipo di calcio può essere applicato anche in Inghilterra. La gente diceva che si poteva praticare solamente in Spagna, ma abbiamo provato che si può essere coraggiosi e giocare in questo modo anche qui".