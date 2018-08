Manchester City, Guardiola: "Jorginho ha deciso di restare con Sarri..."

Pep Guardiola sperava di potere allenare Jorginho e invece domani se lo ritroverà di fronte da avversario nella Community Shield a Wembley contro il Chelsea, che ha strappato il centrocampista italo-brasiliano al Manchester City.



Il tecnico spagnolo affronta l'argomento nella conferenza di vigilia: "Ha deciso di restare con Sarri, non c'è molto da aggiungere. Io voglio giocatori che desiderano il City, lui non voleva venire, forse ha impiegato troppo a dirlo, ma se ha deciso così va bene così. Nessuno gli ha puntato una pistola alla testa per costringerlo a venire. Buona fortuna con i Blues e il calcio inglese".



Spazio anche a una considerazione sul mercato: "Se prenderemo un altro giocatore sarà perché lo riteniamo speciale, non per averne uno in più. Sono felice della squadra a disposizione". La parola ora passa al campo: Guardiola spera di battere Jorginho per ricambiare lo 'sgarbo' estivo...