Manchester City, Guardiola: "Io e Mourinho siamo gemelli"

"Abbiamo un rapporto corretto. Io e lui siamo gemelli per quanto riguarda i titoli, entrambi vogliamo vincere dei trofei, lo stesso vale per Conte, Klopp o Pochettino, non criticherei mai un altro allenatore per come fa giocare la sua squadra". A due giorni dal derby di Manchester Pep Guardiola rivolge parole al miele nei confronti di Mourinho, con il quale spesso in passato ha duellato verbalmente.



I toni più accesi di una lunghissima rivalità sembrano messi da parte nonostante domenica alle 17 si affrontino le prime due della classe con lo United in ritardo di 8 punti rispetto ai cugini: "E' una partita importante ma comunque vada, non sarà decisiva. Il nostro obiettivo è presentarci rilassati all'Old Trafford e cercare di giocare bene, come sappiamo. Poi nessuno sa come finirà ma la Premier League è come una maratona e non siamo arrivati nemmeno a metà percorso. Andare all'Old Trafford sarà un piacere, alleno per questo genere di partite".



Dal punto di vista squisitamente tecnico il big match si preannuncia incandescente: "Mi piace quando i miei giocatori si scambiano palla in velocità e non posso nemmeno lamentarmi dei risultati, ma lo United è capace di vincere anche quando non gioca bene, com'è successo con l'Arsenal-. I nostri avversari abbastanza talento per conquistare i tre punti anche in giornate non troppo brillanti. Quando affronti le grandi squadre, specialmente una che in casa ha incassato solo uno o due gol, devi fare sempre di più".