Manchester City, Guardiola: "Il gioco di Sarri come un brindisi al sole"

La stima reciproca tra Pep Guardiola e Maurizio Sarri è nota ma le parole dell'allenatore del Manchester City faranno comunque piacere all'italiano, visto il difficile momento che sta vivendo. "Il calcio espresso dal Napoli nella stagione appena finita è come un brindisi al sole, è stato uno spettacolo vedere certe partite - le parole dello spagnolo ad un evento di golf in Italia -. Se arriverà in Premier League sarà un piacere sfidarlo".



Guardiola risponde così a chi gli fa notare che il Napoli non è riuscito a vincere un titolo: "A volte sono i piccoli dettagli a fare la differenza: se la Juventus avesse perso contro l'Inter, probabilmente Sarri avrebbe vinto lo scudetto: non gli manca nulla. È anche questione di fortuna, io ho sempre avuto società e squadre fortissime che mi hanno facilitato il lavoro".



Tanti complimenti per Juve e Real Madrid: "Vincere è sempre molto difficile, loro lo hanno dimostrato in serie A e Champions League. E anche Allegri e Zidane sono molto bravi". Guardiola svicola dalle domande di mercato: "Bonucci? Lui è legato al Milan, non voglio rispondere a questo tipo di quesiti".



Infine, sui Mondiali 2018 in Russia: "Vedo favorite le solite di sempre: Brasile, Argentina, Germania, Spagna. E mi auguro possa far bene anche l'Inghilterra".