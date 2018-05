Manchester City, Foden senza medaglia: criticato Guardiola

Ieri il Manchester City ha ricevuto il trofeo della Premier League e all'Etihad Stadium è scattata la festa per il titolo: in campo anche Phil Foden che, però, rispetto ai compagni non ha ricevuto la classica medaglia consegnata ai vincitori. Nessuna dimenticanza della Federcalcio inglese, casomai i social network hanno puntato il dito contro Pep Guardiola.



Infatti in Premier League è previsto che il riconoscimento venga consegnato a chi ha giocato almeno cinque partite nel corso del campionato mentre Foden si è fermato a quattro. Per il talento 17enne la beffa è doppia poiché era in panchina durante lo 0-0 contro l'Huddersfield, partita inutile per i Citizens, eppure Guardiola non l'ha fatto entrare in campo (nonostante l'abbia fatto scaldare a lungo) neanche per quella manciata di minuti che gli avrebbero fatto conquistare la medaglia: da qui le critiche all'allenatore spagnolo.