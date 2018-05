Manchester City, Ederson entra nel Guinness dei primati

Stagione da record per il Manchester City di Pep Guardiola, ma anche per il suo portiere, Ederson, che oltre a trionfare in Premier League e Coppa di Lega si è tolto anche lo sfizio di entrare nel Guinness dei primati. Il numero uno dei Citizens era stato notato dagli ispettori del Guinness durante la gara col Tottenham dell'ultima ICC per i suoi rinvii chilometrici e così gli ufficiali si sono recati al campo di allenamento del City per vedere se il portoghese sarebbe stato in grado di superare i 75 metri (precedente record). Al terzo tentativo Ederson ce l'ha fatta (75,33) entrando di diritto nel Guinness.