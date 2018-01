Manchester City, David Silva: "Mio figlio è nato prematuro, lotta giorno dopo giorno"

Quello di David Silva è un messaggio di speranza: il fuoriclasse del Manchester City ha saltato tre delle ultime cinque partite, è tornato in campo il 2 gennaio dopo dieci giorni di assenza, ma non aveva nessun problema fisico. Così sui social network ha pubblicato un comunicato ufficiale per spiegare il motivo del suo forfait, legato al figlio Mateo che, appena nato, sta lottando per sopravvivere.



"Voglio ringraziare tutti voi per i messaggi di amore e di affetto ricevuti nelle ultime settimane - ha scritto -. Un grazie speciale ai miei compagni, all'allenatore e alla società per aver capito la mia situazione. Voglio condividere con voi la nascita di mio figlio Mateo che è venuto al mondo estremamente prematuro e sta combattendo giorno dopo giorno con l'aiuto dei medici".