Manchester City, Aguero torna e "vede" il Napoli

"I tifosi del Manchester City saranno felici di apprendere che Sergio Aguero è tornato ad allenarsi martedì mattina". Recita così il sito ufficiale del club nella news dedicata all'attaccante argentino: non c'è dubbio, del resto, che per Guardiola sia una formidabile notizia. Lo scorso 28 settembre "El Kun" era stato vittima di un incidente stradale in taxi in Olanda, al rientro da un concerto, e aveva riportato la frattura di una costola.



"Si pensava che dovesse star fuori diverse settimane - recita il comunicato - invece la star argentina ha già ripreso ad allenarsi. "Sessione leggera", si legge sul sito del City, ma la speranza del club è che Aguero torni presto in campo, difficilmente sabato contro lo Stoke City, probabilmente martedì nella sfida di Champions all'Etihad contro il Napoli.