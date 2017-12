Manchester City, 100 milioni per Guardiola

Follie per Pep Guardiola. Il Manchester City, secondo quanto scrivono i media inglesi, è pronto a offrire un contratto faraonico al tecnico che alla sua seconda stagione sulla panchina degli "Sky Blues" sta facendo meraviglie: rinnovo fino al 2022 o 2023, con 20 milioni di sterline all'anno, circa 22 milioni di euro. Insomma, sul piatto ci sono circa 100 milioni di euro, poco più poco meno a seconda della durata dell'accordo.



Con il nuovo accordo Guardiola diventerebbe il tecnico più pagato al mondo superando i 17 milioni di euro all'anno di Mourinho: solo Marcello Lippi, quando era alla guida del Guangzhou Evergrande, aveva superato i 20 milioni di stipendio annuale. Ma ora c'è Cannavaro sulla panchina dei campioni d'Asia.



Il progetto del Manchester City è chiaro: costruire un'era Guardiola che duri nel tempo, un po' come Ferguson fece allo United. Il primo posto temporaneo in Premier col record di 16 vittorie consecutive (ancora ritoccabile) e l'eccezionale cavalcata in Champions interrotta solo dall'indolore sconfitta con lo Shakhtar hanno indotto i dirigenti inglesi a puntare tutto su Pep. Che diverte, come sempre, e ora vince, come quasi sempre.