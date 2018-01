Man. United, Ibra: "non importa se sono arrogante, resto comunque il migliore"

Ibra senza peli sulla lingua, come sempre. "Ancora oggi in patria continuano ad attaccarmi perché non riescono ad accettare che io sia Ibrahimovic. Nessun calciatore in Svezia ha fatto ciò che ho fatto io: ho vinto 11 Palloni d'Oro svedesi, il secondo ad averne di più ne ha vinti solo due" ha affermato l'attaccante del Manchester United (che dovrà stare fermo un mese per un problema al ginocchio operato ad aprile) nel corso di un'intervista all'ex compagno di squadra Olivier Dacourt per Canal Plus.



"Non importa se io sia arrogante o meno, sono comunque il migliore di tutti. Non ci sono mezze misure: o vai fiero di ciò che hai oppure no" ha poi aggiunto la punta in relazione al difficile rapporti con i media del suo paese. Ibra insomma non ha alcuna intenzione di cambiare per 'ricucire'...