Mambrini orgoglio tricolore, trionfa a Cuba con il Santiago

Ancelotti, Ranieri, Conte, Carrera, Mancini e ora anche Lorenzo Mambrini. La rosa degli allenatori italiani vincenti all'estero si è arricchita dopo che il tecnico umbro ha portato al trionfo nel campionato cubano il Fútbol Club Santiago de Cuba.

Un'impresa storica quella di Mambrini, che in un colpo solo è diventato il primo straniero a vincere un titolo nazionale a Cuba e, inoltre, è riuscito a portare in trionfo la squadra di Santiago di Cuba (la seconda città più importante dell’isola dopo la capitale L’Avana) per la prima volta in 102 anni di storia.

L'avventura di Mambrini, a Cuba comincia tre anni fa, quando l'assistito dell'avvocato D'Onofrio si trasferisce dall'Umbria e inizia a lavorare come vice allenatore nel Santiago. Dopo due stagioni da secondo allenatore viene promosso e al primo tentativo clamorosamente centra lo storico traguardo con un turno di anticipo grazie al 2-1 su Ciego de Avila.

Una cavalcata trionfale che tra prima (12 partite) e seconda fase (9) non ha conosciuto sconfitte e che potrebbe anche essere un trampolino per la panchina della nazionale cubana. "Mai come adesso mi sento nella storia di questo paese da italiano ma sentendomi in famiglia, a casa - ha dichiarato Mambrini alla Gazzetta dello Sport - Non ho parole per esprimere la felicità per questo titolo, abbiamo scritto una storia importante nel calcio di Cuba. E’ un titolo che dedico alla mia famiglia che mi ha dato la forza per rimanere a lavorare e vincere qui".