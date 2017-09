Malta-Inghilterra, invasione social

Ogni promessa è debito. Jake Peachey stava assistendo allo stadio Ta' Qali di La Valletta alla gara tra Malta e Inghilterra e, probabilmente annoiato dalla qualità non altissima del match, si è inventato una scommessa social: "Se mi ritwittate 400 volte, io invado il campo".

In pochi minuti il giovane ragazzo inglese li ha superati e, al minuto 69' della partita, ha scavalcato la balaustra che separa tribuna e campo. Tra le urla divertite del pubblico, Jake è andato ad abbracciare Rushford e Kane e si è pure tolto la maglietta, poco dopo gli addetti della sicurezza gli si sono avventati addosso e l'hanno placcato.

"200 euro di multa, una notte in cella, bandito per un anno da Malta e forse per sempre dagli stadi. Ma ne è valsa la pena" ha cinguettato il ragazzo una volta liberato.