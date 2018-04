Malagò: "Var in Europa". Infantino: "Questione di rispetto"

Andrea Agnelli l'ha invocata a gran voce anche in Champions dopo le polemiche per il rigore fischiato al Real Madrid e sa già di avere un appoggio dall'alto: Gianni Infantino, presidente della Fifa, è uno dei più grandi promotori della Var, come dimostra il fatto che sarà utilizzata nrl prossimo Mondiale. "Sostenere risultati più equi è una questione di rispetto verso il lavoro dei professionisti del mondo del calcio e la passione di milioni di fan, cioè verso il cuore del gioco", ha scritto il presidente della Fifa in una lettera scritta all'interno del magazine dell'istituzione mondiale.



"Il calcio ha fatto un grande passo in avanti decidendo di adottare l'uso del video assistant referees. Non lo dico solo come dirigente che ha sostenuto a lungo questa iniziativa, ma innanzitutto come tifoso di calcio. Il motivo per cui sono sinceramente eccitato è che mi preoccupo troppo del gioco per accettare che resti soggetto a errori decisivi che possono essere evitati".



"Per quasi due anni l'Università di Lovanio (in Belgio, ndr) ha analizzato l'uso della tecnologia in oltre mille partite. Il risultato: un tasso di precisione del 98,9% in situazioni soggette a revisione. In totale, il 5% delle partite coinvolte ha comportato la correzione di un errore chiaro ed evidente. Poi, certo, una componente importante dell'arbitraggio è soggettiva, e per questo dovremo sempre contare sul giudizio umano, che è fallibile per natura - ancor più quando sotto una pressione enorme. Tuttavia, abbiamo l'obbligo di fornire agli ufficiali di gara tutti gli strumenti di cui hanno bisogno per aiutarli a prendere le decisioni nel modo più accurato possibile".



Anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, è intervenuto sul tema: "Come commissario di Lega di A posso dire che la Juventus è stata strepitosa, ha fatto una grande partita e, come ha scritto stamattina Fiorello, che non mi pare sia juventino, esce a testa alta. C'è il rammarico e il dispiacere di uscire a tempo scaduto su un rigore che ha portato discussioni. Porterò avanti, quando incontrerò il presidente dell'Uefa Ceferin la prossima settimana, la richiesta che l'Uefa adotti prima possibile la Var".