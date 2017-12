Malagò: "Potrebbe non esserci il commissariamento della Figc"

"Che ruolo avrà il commissario della Figc? È tutto quello che stanno valutando gli uffici legali. Potrebbe anche non esserci un commissario, magari possiamo aspettare cosa succede dopo le assemblee delle Leghe". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine degli Stati Generali dello sport al Foro Italico.



Malagò non nasconde la "volontà politica" di commissariare la Federcalcio, ma al tempo stesso precisa: "Se ci sono gli estremi il commissariamento è un fatto dovuto, se non ci sono gli estremi non è un fatto gravissimo perché non ci sarà. Non c'è nessun tipo di contrapposizione né la volontà di prevaricare i ruoli nel modo più assoluto. Siamo un'istituzione seria e credibile ed è giusto portare rispetto alla Figc. Poi ci sono diritti e doveri e andiamo a verificarli".

SERIE A, L'ASSEMBLEA DI LEGA DIVENTA ANCHE ELETTIVA

L'assemblea della Lega Serie A prevista per lunedì prossimo è diventata anche elettiva. All'indomani delle dimissioni del presidente della Figc Carlo Tavecchio, che è anche commissario della Lega, l'ordine del giorno della riunione, inizialmente incentrata sull'approvazione del bando per la vendita dei diritti tv, è stato integrato con l'elezione del presidente, dell'ad e delle altre cariche previste dal nuovo statuto della Lega Serie A.

CARRARO: "POSSO DARE UNA MANO, NULLA DI PIU'"

Dopo le parole di De Laurentiis, Franco Carraro ha parlato dell'ipotesi di un ritorno (dopo le esperienze del 1976-78, 1986-87 e 2001-06) a capo della Figc: "Se qualcuno mi chiede di dare una mano e mettere a disposizione la mia esperienza - l'intervento a Radio Kiss Kiss -, ben venga. Ho un lungo passato ma non posso avere un futuro, metto però a disposizione le mie idee. Posso dare consigli ma non vado oltre, non come commissario della Federcalcio. Serve un rinnovamento della classe dirigente".

SIBILIA: "NON SI PUO' COMMISSARIARE LA FIGC"

"Ho parlato con vari giuristi, tutti mi dicono che a tutt'ora non ci sono le condizioni per commissariare la Figc. Poi, certo, se serie A e B non riuscissero a eleggere il presidente...". Cosimo Sibilia, n.1 della Lega dilettanti, interviene nel dibattito sul governo del calcio italiano al telefono con l'Ansa. "Quanto ai miei rapporti con Tavecchio - aggiunge -, con lui sono sempre stato chiaro, anche davanti a testimoni. Gli ho sempre detto che se si fosse tirata indietro la Lega Pro, non avremmo potuto andare avanti".