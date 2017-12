Malagò "L'unica soluzione è commissariare la Figc"

"C'è la volontà di commissariare la Federcalcio, lo dice lo statuto. Mi sembra l'unica soluzione". È questa la posizione del presidente del Coni, Giovanni Malagò, che oggi ha fissato una Giunta straordinaria per mercoledì. "Siamo obbligati a fare la Giunta straordinaria mercoledì alle 16,30 perché lo statuto recita che abbiamo 48 ore dal momento della convocazione. Può succedere da statuto che si debba procedere a un commissariamento", ha spiegato Malagò, spiegando il motivo che spinge il Coni a commissariare la Federcalcio, vale a dire la mancanza di una governance: "I fatti sono chiari e oggettivi - ha specificato il numero uno dello sport italiano - Se ci fosse stato un Consiglio federale completo, compatto, forte, ci potevano essere anche altre soluzioni finali, ma se in un contesto così eccezionale come l'eliminazione dal Mondiale, ti ritrovi che alcune componenti prendono posizioni così antagoniste, come Calciatori e Lega Pro, e anche in altre parti c'erano dei rumors di scricchiolii, e aggiungi che due componenti neanche esistono, quella di A e di B, non è che serve uno scienziato per arrivare alla conclusione che avevo individuato già da qualche ora".

"Io commissario della Figc? Personalmente ho un'agenda molto molto complicata e soprattutto tra 90 giorni c'è un'Olimpiade in arrivo, peraltro lontana e con un fuso orario diverso. Penso che sia di buon senso trovare un'altra soluzione - ha detto Malagò sulla possibilità di rivestire il ruolo di commissario della Federcalcio - Ne voglio parlare con gli amici della Giunta, perché non è una scelta che dipende da me ma dal Coni: è l'organo che io rappresento e al suo interno ci sono delle personalità che hanno le loro idee", ha concluso il capo dello sport italiano, che poi ha anche specificato che "è prematuro" fare nomi di possibili candidati a commissario.

Qualche ora più tardi il presidente del Coni è stato intercettato dai microfoni di Premium Sport e ha dichiarato: "Abbiamo finito da pochi secondi gli Stati Generali dello Sport, abbiamo parlato delle Olimpiadi invernali e di progetti sociali. Ho visto le agenzie, è normale che convocassimo una giunta straordinaria. Noi abbiamo il diritto e soprattutto il dovere di vigilare nei confronti della Federazione e la prima data utile è mercoledì pomeriggio. Non so dire altro se non che è una situazione di grande emergenza: mi sembra sotto gli occhi di tutti la situazione all’interno del mondo del calcio. Tavecchio non ha preso bene la notizia di una Federazione commissariata? Non voglio fare nessuna polemica e poi ognuno pensa quello che vuole. Però non mi pare che sia la situazione sia normale, con le dimissioni del presidente Federale, con la Lega di Serie A che sta in questo modo e dove è lui stesso il commissario e con una Lega di Serie B commissariata. Un nome per un commissario della FIGC? Al momento non ci sono nuovi nomi, ma io non sono disponibile.”