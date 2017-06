Malaga, se il Real Madrid trionfa avrai un milione per Isco

Michel, storica bandiera del Real Madrid da calciatore, oggi allena il Malaga e in conferenza stampa ha inveito contro chi metteva in dubbio il comportamento dei suoi calciatori all'ultima giornata. Il punto è questo: gli andalusi, senza alcun interesse di classifica, sfidano i blancos, cui basta un pareggio per tornare campioni di Spagna.



A scatenare gli amanti del sospetto è venuta fuori anche una presunta clausola inserita nel contratto di cessione di Isco firmato nell'estate del 2013: se il Real avesse vinto un campionato nei successivi cinque anni, avrebbe dovuto pagare un milione di euro al Malaga. Finora non è mai accaduto: adesso, però, Zidane ha la grande occasione. E Florentino Perez sarebbe felice di dover svuotare leggermente le casse societarie.