Malaga, aiuti al Real? "Chiudano il becco..."

"Ni un campeòn sin su copa". Il titolo di Marca, con la coppa della Liga a tutta pagina in copertina, è eloquente: a Madrid è divampata la polemica per la mancata consegna del trofeo alla Rosaleda, dove il Real è tornato campione di Spagna. I video di Bale che chiede prima ai dirigenti e poi anche a Cristiano Ronaldo quando si sarebbe tenuta la cerimonia di premiazione hanno fatto il giro del mondo: nessuno poteva credere che l' "onoreficenza" sarebbe arrivata solo all'inizio della prossima stagione.



Polemica a Madrid, polemica a Malaga. Ancor più colorita, ovviamente. Mikel Villanueva è finito sotto accusa per lo scarso impegno che avrebbe messo nella partita decisiva contro il Real Madrid, in particolare per l'errore infantile - così è stato definito in Spagna - che ha portato al gol di Cristiano Ronaldo. "Non hanno vergogna, né rispetto - ha tuonato il dirigente Josemi, storica bandiera del Malaga - chiudano la bocca (letteralmente "si mettano la lingua nel c...") prima di parlare di questo grande professionista"