Maicon: "Ubriaco agli allenamenti con l'Inter? Falso, non so chi sia Zicu"

Maicon passa al contrattacco. Nei giorni scorsi Ianis Zicu, meteora dell'Inter, aveva rivelato che il brasiliano si presentava sempre ubriaco agli allenamenti del lunedì e per questo Mourinho aveva deciso di spostare la seduta di inizio settimana alla sera per poter contare sull'esterno.



"Non so nemmeno chi sia questo ragazzo. Non ho mai visto né sentito parlare di questa persona, non ho mai giocato con lui mentre ero all'Inter e non so perché abbia detto quelle cose. Probabilmente per diventare famoso, per apparire sui media" afferma l'esterno ora in forza alla squadra brasiliana dell'Avai in una nota riportata da Uol Esporte.



Maicon nega in maniera totale quanto sostenuto da Zicu e minaccia di passare alle vie legali: "E' spiacevole che accada una cosa del genere, non mi sono mai presentato agli allenamenti nelle condizioni in cui lui sostiene che fossi, altrimenti non avrei vinto tutti i trofei conquistati mentre ero all'Inter. Sto valutando di chiedere i danni perché questo genere di affermazioni e informazioni false non si ripetano. Sono felice all'Avai, a disposizione dell'allenatore e svolgendo il mio lavoro nel miglior modo possibile".